15 января полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика, гулявшего с другом в Немышлянском районе.

Владислава Королева, пропавшего 13 января в Харькове, полицейские нашли поздно ночью 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Немышлянского отдела полиции Харькова.Подросток гулял с другом. С ним было все в порядке, отметили в полиции. У мальчика разрядился телефон, и он не выходил на связь.Как добавили в пресс-службе, ребенок ушел из дому впервые.С найденным подростком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.