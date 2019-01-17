Изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности таких религиозных общин.Верховная рада Украины поддержала доработанный законопроект №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица». За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 229 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.
Законом вносятся изменения в статью 8 закона «О свободе совести и религиозных организациях» в части изменения подчиненности.
«Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом», – говорится в тексте закона.
При этом отмечается, что изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности и других вещных прав таких религиозных общин.
«Часть общины, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем)», – говорится в документе.
Также проектом уточняется перечень документов, необходимых для регистрации устава религиозной общины.
«Для регистрации устава религиозной общины в новой редакции в орган регистрации устава должно быть подано: заявление за подписью руководителя; устав (положение) религиозной общины в новой редакции. К уставу в новой редакции дополнительно должны быть представлены: заверенная копия протокола (или выписка из протокола) общего собрания», – указано в тексте.
Также сказано, что в случае изменения местонахождения религиозной общины должна быть подана заверенная копия документа о праве собственности или пользования помещением.
Кроме того, законом вносятся изменения в статью о собственности религиозных организаций, которыми запрещается продажа имущества до завершения процедуры подчиненности общины.
«Запрещается совершать любые действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной организации, в частности его продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам до завершения процедуры изменения подчиненности в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным объединением», – гласит закон.