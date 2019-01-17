18-летняя украинка Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в третий раунд турнира Большого шлема после победы над Карлой Суарес-Наварро на Открытом чемпионате Австралии.

Об этом сообщает НВ.В первом сете 57-я ракетка мира отдала испанской сопернице только три гейма, но вторая партия осталась за сеяной под 23-м номером на турнире.И все же, в решающем сете Ястремская не оставила шансов более именитой оппонентке, позволив той взять лишь один гейм - 6:3, 3:6, 6:1.В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка сыграет против титулованной представительницы США Серены Уильямс.Ранее Ястремская впервые в карьере победила на турнире Большого шлема, выиграв в первом раунде у австралийки Саманты Стосур.Накануне в третий раунд Australian Open также вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина, обыграв словачку Викторию Кужмову - 6:4, 6:1.