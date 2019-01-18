Стационарные телефоны могут исчезнуть из квартир харьковчан – их заменят мобильными с сохранением номера и стоимости звонков. По сути, для пользователей изменится только телефонный аппарат.

Пилотный проект по замене стационарных телефонов мобильными «Укртелеком» намерен запустить в регионах, где часто воруют медный кабель, – чтобы восстановить фиксированную телефонию. Как известно, мобильная связь не требует использования кабеля.— Дело в том, что кражи медного кабеля имеют повторный характер. По нашей статистике, 30% восстановленных линий были украдены повторно. Получается, что мы работаем на злоумышленников, поставляя им медь, — рассказал «Вечернему Харькову» директор Департамента корпоративных коммуникаций «Укртелекома» Михаил Шуранов. — Так вот в районах, где медный кабель вырезается наиболее часто, потребителям будет предлагаться мобильный телефон вместо стационарного проводного. Но выглядеть он будет как обычный стационарный аппарат – с такими же кнопками, только запитанный от электрической сети или от аккумулятора. В него вставлена СИМ-карта, но при этом сохранится тариф фиксированного номера, которым пользовался абонент, а также номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров. Люди, звонящие абоненту по его старому номеру, будут попадать на этот беспроводной телефон. То есть фактически украденная часть сети подменяется мобильной связью. Это необходимо, чтобы на территории, где происходят системные кражи кабеля, сохранить преимущество фиксированной связи – с возможностью длительных междугородних разговоров, звонков на все мобильные операторы, практически неограниченных местных разговоров…Раздобыть такой чудо-аппарат не составит труда.— Мы их будем их выдавать в аренду абонентам в тех местах, где будет действовать пилотный проект. Аренда обойдется в одну гривну в месяц. Такое предложение доступно всем абонентам, — уверен Михаил Шуранов.Пока в компании определяются, в каких областях проект будет введен в тестовом режиме. В случае положительных результатов оператор сможет воплощать решения и в других регионах.