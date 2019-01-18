Харьковчане почувствуют реформу энергорынка уже в феврале, когда придет время платить за потребленную в январе электроэнергию двум компаниям – поставщику электроэнергии и оператору системы распределения.

Какой же из них погашать накопившиеся за 2018 год долги?В соответствии с новым Законом «О рынке электрической энергии» с 1 января 2019 года энергоуслуги харьковчанам будут оказывать две разные компании, напоминает начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. Произошло разделение видов деятельности по распределению и поставке электрической энергии в энергоснабжающих компаниях Украины. Первая будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей (оператор системы распределения). Вторая – заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты (электропоставщик).На территории Харьковской области оператором системы распределения является АО «Харьковоблэнерго», а вот функции электропоставщика будет выполнять поставщик универсальных услуг, которым является ЧАО «Харьковэнергосбыт» — новое акционерное общество, выделенное из АК «Харьковоблэнерго» и получившее лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю.— Таким образом, после 1 февраля 2019 года потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами. Там будут две отдельные строки: за услуги распределения, которые оказывает компания, и за услуги поставки электроэнергии, — уточняет Владимир Скичко.В связи с этим возникает вопрос: какой же из компаний потребитель должен погашать долги, которые образовались до января 2019-го?— Долги, которые человек накопил за 2018, будут погашаться именно перед той компанией, которая предоставляла электроэнергию, то есть АО «Харьковоблэнерго», являющейся правопреемницей АК «Харьковоблэнерго» — по реквизитам, указанным в платежке, — пояснил «Вечернему Харькову» Владимир Скичко, отметив, что в случае оплаты долга по ошибочным реквизитам, он останется непогашенным.