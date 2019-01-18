С 1 января украинцам разрешили возвращать лекарства в аптеки. Прослышав о новации, предприимчивые харьковчане решили избавиться от пилюль, которые «не помогают» либо «не пригодились».

Буква закона

С 1 января 2019 года украинцы имеют право возвращать лекарства в аптеки – об этом свидетельствует Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов» (№2628-VIII от 23.11.2018 г.). Также предусмотрено внесение изменений в ст. 8 (Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества) Закона Украины «О защите прав потребителей». Согласно этому закону, покупатель может вернуть лекарство в аптеку в течение установленного гарантийного срока и потребовать либо деньги, которые он заплатил за товар, либо замену товара на аналогичный, имеющийся у продавца (аптечного заведения).

Но не все так просто – вернуть можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. А это еще надо доказать.В харьковских аптеках говорят, что приходится буквально отбиваться от желающих вернуть лекарства.— Причем тащат все подряд, — поделилась сотрудница одной их аптек Нина. – На днях пенсионерка принесла целый мешочек самых разных просроченных таблеток. Говорит, мол, не пригодились, хочу вернуть. Долго пришлось объяснять, почему она не получит деньги за свое «добро». Недавно мужчина зашел, посетовал, что купил дорогой препарат, а он ему не помогает. Мы поинтересовались: «Доктор назначил препарат?» Оказывается, он насмотрелся рекламы, которая расхваливает это лекарство, и решил купить. Мы не смогли взять лекарство обратно.Вернуть в аптеку или заменить на аналог можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. При этом следует приложить чек и документ, подтверждающий, что препарат действительно некачественный. Таким документом может быть заключение о качестве лекарственных средств, выданное подчиненной лабораторией территориального органа государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы).— Только Гослекслужба может определить качество того или иного препарата. Причем анализ лекарственного средства из рук пациентов мы в своей лаборатории не проводим, — отмечает начальник Гослекслужбы Украины в Харьковской области Олег Терещенко. – Дело в том, что нередко бывают провокационные обращения, когда конкуренты пишут жалобы друг на друга. Покупают в аптеке какой-то раствор, кладут его на батарею, после чего он, естественно, теряет качественные и фармацевтические свойства, а затем пишут жалобу, что в такой-то аптеке продается некачественный препарат.Алгоритм действий покупателя, который хочет вернуть лекарства, следующий.— Допустим, человек заподозрил, что купил в аптеке некачественный препарат. Натолкнуть на эту мысль могут, например, надписи на упаковке исключительно на иностранном языке – в Украине официально продаются препараты с описанием на украинском языке. Либо упаковка может выглядеть не так, как обычно. Потребитель обращается к нам – в территориальный орган Гослекслужбы на ул. Гражданской, 25 — с заявлением, к которому прикладывает чек и желательно упаковку препарата. Мы рассматриваем жалобу и, если подозрения обоснованы, проводим внеплановую проверку аптеки, где был куплен препарат. Смотрим, есть ли там лекарство той же серии, с какими документами оно попало в аптеку, есть ли сертификат качества, заключения, позволяющие реализовывать препарат, изучаем упаковку, маркировку. Если все в порядке — изымаем препараты этой серии на анализ, по результатам которого подтверждаем либо не подтверждаем его качество.При этом Олег Терещенко отмечает, что в случае необоснованных провокативных заявлений жалобщику грозит административная ответственность.Основанием для возврата лекарственного средства в аптеку может быть также распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.— На нашем сайте и на сайте Гослекслужбы Украины регулярно обновляется перечень препаратов определенной серии, запрещенных к реализации – временно или постоянно, — подсказывает Олег Терещенко. — И если покупатель приобрел в аптеке такой препарат — он может вернуть его без всяких анализов, поскольку запрещенные к реализации препараты аптеки не имеют право продавать.А вот вариант «пью таблетки – не помогают» обоснованным обращением не считается.– Насмотрелись рекламы о том, что те или иные таблетки помогают от всего и сразу, пошли в аптеку, купили без рецепта. А по факту — эффект нулевой. В этом случае вернуть препарат не получится. Назначать лекарственное средство должен врач – при определенных симптомах, при определенных проявлениях болезни! В следующий раз человек задумается, стоит ли заниматься самолечением, — говорит Олег Терещенко.По его словам, аптеки обязаны по требованию покупателя предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности — сертификат качества производителя.