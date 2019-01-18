Очень хочется на Крещение искупаться в источнике, но как-то побаиваюсь. Что советуют врачи? Существуют ли какие-то рекомендации, как нырнуть без ущерба для здоровья?

Сергей Петрович

Не нужно бездумно бросаться в ледяную воду

Не стоит погружаться с головой

Важно учитывать индивидуальные особенности организма

Что противопоказано моржу

Моржу нужно строго соблюдать режим дня и отказаться от вредных привычек. Употреблять алкогольные напитки перед купанием категорически противопоказано: алкоголь расширяет периферические сосуды, а это значительно увеличивает теплоотдачу. Курение нарушает кровообращение, чем тоже увеличивает охлаждение. Выкуривание одной сигареты снижает температуру кожи пальцев ног на 1°С. Очень важно эмоциональное состояние: положительные эмоции препятствуют возникновению негативных реакций, и организм успешно противодействует влиянию холода.

Мнение врачей однозначное: моржевание, особенно неподготовленных людей, может вызвать ряд заболеваний, в том числе привести к обострению хронических недугов.– Традиция купания на Крещение требует очень осторожного подхода, поэтому прежде чем решаться на это, нужно все очень хорошо взвесить, оценить состояние здоровья и посоветоваться с лечащим врачом, хотя и врач вряд ли сможет спрогнозировать возможные ситуации, – говорит терапевт Константин Андрусенко. – В ледяной воде с человеческим организмом происходят резкие изменения, которые могут привести к патологическим или острым состояниям, обострить хронические заболевания.По словам врача, известны случаи, когда после купания в ледяной воде у людей возникало воспаление легких. У пожилых людей резкое переохлаждение может вызвать спазм сосудов сердца. Есть данные, что в период Крещения количество инфарктов и инсультов увеличивается. Особенно опасны такие эксперименты для детей, поскольку у них очень тонкая жировая прослойка.Существует целый перечень острых и хронических заболеваний, при которых зимнее плавание противопоказано. Но если здоровье позволяет закаливаться, специалисты МОЗ рекомендуют запомнить несколько правил.Первое — систематичность. Приспособиться к холоду можно только при ежедневном контакте с холодной водой. В дни без купания в открытом водоеме следует принимать холодный душ или обливаться.Второе правило — постепенность. Закалку желательно начинать еще в теплое время года, медленно снижая температуру воды и увеличивая продолжительность плавания. Если вы впервые собираетесь погрузиться в ледяную воду на Крещение, совет от медиков: делать это можно только в полном здравии. Дебютант может находиться в воде не более 3–5 секунд, моржи с небольшим опытом — 10–20 секунд, моржи со стажем — не более 1,5–2 минут. Перед погружением в воду желательно сделать энергичную разминку, смочить лицо, грудь, живот и спину и только после этого погружаться по шею и плыть. Нырять с головой нельзя — это может привести к резкому охлаждению организма.Третье правило — переодеться. После выхода из воды нужно снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеть теплые вещи. При онемении пальцев рук следует подержать их на шее или животе несколько секунд, согреть дыханием и продолжать одеваться.Чувствительность к холоду и реакция на охлаждение зависят от пола и возраста, конституции, уровня физического развития и других факторов. Так, при одинаковом по продолжительности пребывании в воде одной и той же температуры дети отдают на 10–20% тепла больше, чем взрослые, а мужчины — на 10–18% больше, чем женщины.У некоторых практически здоровых людей при чрезмерных тепловых потерях переход из ледяной воды в теплое помещение вызывал головокружение, рвоту и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмию, рефлекторную остановку сердца, возникновение судорог, аллергические реакции (крапивницу, приступы удушья). При подобных проявлениях нужно немедленно обратиться к врачу.