Сыграть вторую свадьбу – теперь в харьковских РАГСах можно не только зарегистрировать брак, но и отпраздновать оловянную, деревянную, серебряную, золотую свадьбы или любую другую годовщину бракосочетания и получить еще одно, новое свидетельство о браке.

Министерство юстиции ввело для супругов право на юбилейную церемонию бракосочетания. Востребована ли новая услуга на Харьковщине?— Это не совсем новая услуга, — поясняет начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова. – Повторная регистрация брака — это инициатива, направленная на сохранение и укрепление института семьи. Наши граждане и до этого имели возможность воспользоваться услугой, но в большинстве своем просто не знали о том, что она существует. А сейчас ее решили популяризировать, чтобы люди, которые дружно прожили в браке и год, и 50, и 60 лет могли повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне своей жизни – снова сказать «Да!» своей половинке и получить незабываемые эмоции.Татьяна Егорова говорит, что по желанию пары можно провести выездную церемонию, либо обряд в новом стиле, допустим, в европейском.— На церемонии семейным парам вручат свидетельство о регистрации брака, однако в нем будет указано «повторно», — уточняет она.Заказать повторную церемонию бракосочетания могут как сами супруги, так и их родные или друзья. Например, дети могут сделать родителям сюрприз, напомнив о тех нежных чувствах, которые они испытывали, пребывая в статусе молодоженов.— Это обязательно должно пойти на пользу ейным парам и подарить им прежние эмоции. Ведь после 25, а то и 50 лет совместной жизни со своей второй половинкой можно позабыть о важных моментах и переживаниях – чувства притупляются с течением времени. А после новой свадьбы приятные воспоминания снова всплывут – откроется второе дыхание, — улыбается Татьяна Егорова.На сегодняшний день стоимость повторной церемонии, по ее словам, составляет 532 гривны.— Как и регистрации брака, которая проводится впервые, — уточняет Татьяна Егорова. — Люди могут оплатить квитанцию, подать документы и заказать проведение церемонии повторно.Заявку можно оформить в органах РАГС по всей Украине.— С того момента, как мы начали активно говорить, что у семейных пар есть такая уникальная возможность повторно прочувствовать эмоции единения сердец, в Харькове ею уже воспользовались 15 пар, — рассказывает Татьяна Егорова. — Среди них были супруги, которые прожили вместе 60 лет. Я присутствовала на этой торжественной церемонии по украинскому обряду, которую юбилярам заказали дети, – было очень трогательно. Проходила она во Дворце бракосочетания. «Молодожены» произносили клятвы верности. Дети их поздравляли. И это было очень символично, потому что на момент регистрации брака, 60 лет назад, у них детей еще не было, да и такой торжественной церемонии — тоже. Скоро повторное свидетельство о бракосочетании получит пара, которая прожила счастливую совместную жизнь в течение полувека. Но приходили и те, кто прожил в браке пять лет. Не все расписывались в торжественной обстановке, и им хочется отметить важную дату так, чтобы это запомнилось на всю жизнь. Есть даже семьи, которые намерены отмечать свой день каждый год.