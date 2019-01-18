Альянс нескольких крупных международные компаний объявил о создании новой организации, которая будет разрабатывать и внедрять решения по борьбе с загрязнением окружающей среды, в особенности водных ресурсов, пластиковым мусором.

Об этом сообщает ЗН.Отмечается, что в Alliance to End Plastic Waste вошли около тридцати компаний. Главой назначили Дэвида Тейлора – председателя совета директоров, президента и главного исполнительным директора Procter & Gamble, говорится сообщается в пресс-релизе компании.Первоначальный фонд компании составил миллиард долларов США. В ближайшие пять лет планируется инвестировать $ 1,5 млрд в инициативы по удалению пластиковых отходов из окружающей среды.Альянс является некоммерческой организацией, в которую входят компании, которые производят, используют, продают, обрабатывают, собирают и перерабатывают пластмассу. Сюда входят производители химикатов и пластмассы, компании по производству потребительских товаров, розничные торговцы, переработчики и компании по управлению отходами. Альянс сотрудничает со Всемирным деловым советом по устойчивому развитию в качестве стратегического партнера-основателя.