Новоизбранный глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, что его интронизация может состояться уже в феврале.

Об этом Епифаний сказал в интервью телеканалу Прямой.

– Интронизация будет в начале февраля месяца. Это будет объявлено официально. Пока объявления как такового нет официального. Мы объявим это официально. И, соответственно, уже после официальной интронизации будет первое заседание Священного синода, - сказал он.

Ранее представитель пресс-службы Православной церкви Украины заявлял, что интронизация Епифания (богослужение, во время которого осуществляется возведение новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру) может состояться в день его 40-летия 3 февраля.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток Томоса 6 января в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей подписал Томос днем ранее.

7 января митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.

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