Новоизбранный глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, что его интронизация может состояться уже в феврале.

Об этом Епифаний сказал в интервью телеканалу Прямой.– Интронизация будет в начале февраля месяца. Это будет объявлено официально. Пока объявления как такового нет официального. Мы объявим это официально. И, соответственно, уже после официальной интронизации будет первое заседание Священного синода, - сказал он.Ранее представитель пресс-службы Православной церкви Украины заявлял, что интронизация Епифания (богослужение, во время которого осуществляется возведение новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру) может состояться в день его 40-летия 3 февраля.Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток Томоса 6 января в Стамбуле.Патриарх Варфоломей подписал Томос днем ранее.7 января митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.