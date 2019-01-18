Харьковчан просят с осторожностью проходить вдоль жилых домов, обращать внимание на сосульки над козырьками подъездов и другими выступающими конструкциями зданий.

Ситуация с наледью на кровлях - напряженная. На середину января в этом году от харьковчан принято больше заявок, чем за всю зиму прошлого года. Ежесуточно в информационно-диспетчерскую службу «15-62» поступает до 800 обращений, , сообщает пресс-служба горсовета.В системе «15-62» есть отдельный код по снятию сосулек и наледи, поэтому все заявки в режиме онлайн сразу видят представители департамента, подрядных организаций и КП «Жилкомсервис». Так, сегодня в работах по уборке снега, наледи и сосулек с кровель задействовано 160 альпинистов - 52 бригады, а также 14 автовышек.Количество профессиональных альпинистов ограничено, так как все они должны иметь разрешение на высотные работы. К снятию сосулек привлекают максимально возможное количество людей, у которых есть соответствующий опыт. В то же время он отметил, что поскольку они могут работать только в течение светового дня, то физически не способны обеспечить полное выполнение всех поступивших заявок.По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в Харькове ожидается плюсовая температура, а в субботу ночью - до 10 градусов мороза. Такие резкие перепады температуры повлекут за собой сход снега.Начальник пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин отметил, что безопасное расстояние возле здания - минимум 3 м. Он посоветовал горожанам, что если нет возможности отойти подальше, то нужно прижаться ближе к стене дома. А в случае травмы – сразу же обращаться за помощью к медикам.Кроме того, водителей просят парковать машины так, чтобы учитывался безопасный проход для пешеходов, и не в тех местах, где есть снеговые шапки и сосульки, чтобы избежать повреждений автомобилей.