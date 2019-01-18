На два месяца под частичный домашний арест отправили 40-летнего жителя поселка Клугино-Башкировка Чугуевского района Виталия Ляшенко, выбросившего из окна четвертого этажа своего сына.

На заседании, которое состоялось в Чугуевском горрайонном суде, избрали меру пресечения для Виталия Ляшенко. 13 января около двух часов ночи он выбросил пятилетнего сына из окна четвертого этажа. Пятилетнего мальчика от серьезных травм, а может, и от смерти, спасла «подушка» из снега под домом. Он отделался испугом и ушибами, сообщает politeka.Полиция сразу же задержала подозреваемого в преступлении. Своей вины мужчина не отрицает. По данным правоохранителей, накануне инцидента он употреблял алкоголь. Следователи открыли производство по статье «покушение на умышленное убийство». Это до 15 лет колонии.Вместе с мамой, бабушкой и старшим братом Миша пришел на суд защищать отца. По словам супруги Виталия Оксаны, у них в семье всегда царили мир и гармония такие, что «даже соседи и друзья завидовали», а муж был «прекрасным отцом и любящим супругом».Сам подсудимый рассказал журналистам, что в ту ночь он хотел… спасти ребенка. Виталий объяснил, что он спал с сыном на диване, и ему приснился кошмар.– Мне во сне привиделась какая-то угроза, и я его так спасал. Была угроза ребенку моему, и его надо было спасать, – подчеркнул мужчина.На время частичного ареста Виталий будет жить отдельно от семьи, в соседнем селе у родителей. Видеться с женой и детьми ему запретили.По мнению Романа Романова, прокурора Чугуевской местной прокуратуры, подозреваемый может представлять для них опасность. Вместе со следователем он настаивал, чтобы на время проведения судебных и психиатрических экспертиз Ляшенко оставался под стражей. По его словам, после вынесения решения будет изучаться вопрос о внесении апелляционной жалобы.