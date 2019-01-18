Ученые из Американской академии нейрологии заявили о том, что физическая активность позволяет улучшить память и другие когнитивные функции мозга у пожилых людей.

Отмечается, что позитивное влияние физической активности, включая ежедневные упражнения или даже домашнюю работу, наблюдается даже у тех, у кого были обнаружены признаки деменции или травмы, сообщает ЗН.В ходе исследования ученые изучили данные 454 пожилых людей, у 191 из них были зафиксированы признаки деменции. Каждый из испытуемых проходил тесты на физическую силу, а также мышление и память каждый год на протяжении 20 лет. Испытуемые согласились пожертвовать свой мозг для анализов после смерти. Средний возраст смерти добровольцев составил 91 год.В среднем за два года до смерти каждый из добровольцев получал акселерометр, который затем носил на запястье. Устройство отслеживало любую физическую активность, на основании полученных данных исследователи определили средний уровень ежедневной активности. Оказалось, что те, кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от деменции, чем те, кто был более активен на протяжении дня.Повышение уровня физической активности на каждое стандартное отклонение снижало риск развития деменции на 31%. Люди, которые чаще двигались и имели лучшие моторные навыки, на 55% реже страдали от слабоумия.