В пятницу, 18 января, в 17.00 на площади Свободы в Харькове пройдет фиксация рекорда "Самая высокая елка в Украине".

Об этом, как информирует Статус-Кво, сообщила руководитель Национального ресстра рекордов Ляна Ветрова.Национальный реестр рекордов составил рейтинг самых высоких новогодних елок в Украине. Самой высокой оказалась елка, установленная на площади Свободы в Харькове. По предварительным данным, ее высота составляет более 40 метров. Это сложная инженерная конструкция, созданная из многих секций, которую собирали в течение недели. Точные замеры высоты харьковской елки пройдут во время фиксации рекорда.Самой высокой в мире остается елка, установленная ​​в Мехико (Мексика). Ее высота составляет 110 м 35 см. Устанавливали елку два месяца.В этом году в Харькове - новая елка. Предыдущую елку устанавливали в городе последние четыре года. Это было самое высокое новогоднее дерево в Украине — в январе конструкцию высотой 36,2 метра внесли в Национальный реестр рекордов.Высота нового дерева (это стальной каркас, на который крепятся искусственные ветки) составляет более 40,5 метров, а диаметр основания – более 11,5. Елка выдерживает 9,5 тонн хвои и 500 килограммов елочных украшений, а прослужить должна пять лет.