Биологический эксперимент, в ходе которого на обратной стороне Луны проросли семена хлопчатника, завершен, все растения погибли.

Об этом сообщает ЗН со ссылкой на "Синьхуа".Отмечается, что станция "Чанъэ-4" вошла в безопасный режим в рамках лунной ночи и все системы эксперимента были отключены.Проросшие семена находятся в герметичном контейнере и не смогут пережить лунную ночь, когда температура опускается до -170 градусов. По словам исследователей, растения будут разлагаться в контейнере и никак не повлияют на окружающую среду.На обратную сторону Луны были доставлены семена хлопчатника, картофеля, рапса, яйца плодовой мухи и дрожжи. Контейнер также содержал почву, воздух и систему контроля тепла. Эксперимент стартовал 3 января, когда в контейнер была подана вода и свет. В результате удалось прорастить семена хлопчатника, которые стали первыми растениями, выросшими на Луне.