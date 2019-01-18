Правоохранители уличили харьковского перевозчика в финансировании пророссийской террористической организации "ЛНР".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник организовал нелегальные автобусные рейсы из временно оккупированных РФ районов Луганской области в Киев и Харьков.

При этом их маршрут пролегал через российскую территорию, а госграница пересекалась в закрытом и неподконтрольном украинским властям пункте пропуска Изварино.

Кроме того, делец перечислял часть незаконно полученных средств так называемой "таможне ЛНР", финансируя таким образом терроризм.

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