Правоохранители уличили харьковского перевозчика в финансировании пророссийской террористической организации "ЛНР".Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник организовал нелегальные автобусные рейсы из временно оккупированных РФ районов Луганской области в Киев и Харьков.
При этом их маршрут пролегал через российскую территорию, а госграница пересекалась в закрытом и неподконтрольном украинским властям пункте пропуска Изварино.
Кроме того, делец перечислял часть незаконно полученных средств так называемой "таможне ЛНР", финансируя таким образом терроризм.