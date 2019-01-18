Харьковская область отнесена к числу областей, питьевая вода которой содержит нормальное количество фтора.Сам же фтор – один из ключевых факторов устойчивости нашей зубной эмали к развитию кариеса, и больше всего его должно содержаться в воде. Такое мнение высказала и.о. министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун.
Супрун напомнила, что недостаток фтора восполняется морепродуктами, чаем и продуктами, в приготовлении которых задействована фторированная вода. Переизбыток фтора так же вреден, как и его недостаток.
В этой связи медики считают, что нормальное содержание фтора в питьевой воде фиксируется в Черниговской, Черкасской, Луганской, Сумской и Харьковской областях. При этом в Киевской области недостаток фтора, в областях Западной Украины он отсутствует или присутствует в малом содержании. А в соседней Полтавской области фтора – переизбыток.