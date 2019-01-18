Клич Табаки из мультфильма о Маугли актуален - хищники, обитавшие лишь на дальних окраинах Европы, интенсивно вытесняют волков. Почему это происходит?

Шакалы, частые герои азиатских сказок, традиционно распространены в Азии: в Индии, на Ближнем Востоке, в Средней Азии. Представители вида шакал обыкновенный живут на всем пространстве от Таиланда до Ирака и Афганистана. В Европе до середины XX века шакала можно было встретить только на Балканах — в Греции, Албании, Болгарии и Югославии, но так редко, что охота на него была полностью запрещена. Об этом пишет «Вокруг света.Украина».Окаменелости свидетельствуют, что этот вид появился на южной окраине Центральной и Восточной Европы около 8000 лет назад и начал медленно распространяться в 19 веке. Но нынешний бум стартовал в 1950-х годах и резко ускорился за последние 20 лет. В 1987 году шакалы появились в Австрии и Италии, примерно с 90-го — освоили Македонию, Румынию, Хорватию, Словакию и Чехию, а в 1998 году были замечены в Украине, в Одесской области (куда пришли из Молдовы). И поскольку эти хищники неприхотливы и быстро размножаются, в последние годы их количество нарастает лавинообразно.В частности, в 2012 году первые представители этого вида были замечены в Донецкой области, куда они попали, предположительно, из Ростовской области России. В Ростовской области шакалов так много, что с 2014 года назначаются премии за их отстрел.В Западной Европе шакалы осваиваются все основательнее. Первые “разведчики” замечены во Франции, Германии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландах.В настоящее время шакалы значительно превосходят по численности европейских волков. По последним официальным оценкам, их общее количество составляет 117 000, тогда как волков — максимум 17 000. И эта неслыханная экспансия вызывает научный интерес в Европе.Шакалы — один из наименее изученных хищников. Подобно волкам и койотам, у шакалов есть семейные стаи, но группы, как правило, меньше по размеру: от четырех до шести животных, в то время как стаи волков могут включать 15 особей.Моногамная пара образует ядро ​​стаи; молодые могут остаться с родителями или уйти, чтобы создать свои собственные стаи. Плодятся шакалы очень быстро — самка способна принести три приплода в год, по 5-15 щенков в каждом помете.Наконец, о шакалах известно, что они отличные бегуны — способны преодолевать до 150 км в сутки.У шакалов был момент исторической славы: считалось, что египетский бог Анубис имеет голову шакала. Однако сейчас установлено, что животное, вдохновившее художников, — африканский волк.Есть старая пословица, что лучше жить как лев в течение одного дня, чем 100 лет как шакал. Хемингуэй назвал светских хроникеров шакалами, имея в виду их привычку питаться мусором и падалью. Падаль — действительно важный компонент их меню; мусором и отбросами лакомятся те шакалы, что живут рядом с человеком — их часто можно видеть на свалках в азиатских городах. В целом эти животные всеядны, едят даже фрукты.Примерно понятно, почему при такой неприхотливости шакалы так успешны в освоении новых территорий. Но почему они пришли в Европу именно теперь? Ученые считают, что это связано с уменьшением популяции волков (до того, как охота на них была запрещена). Именно поэтому шакалы проникли на Балканы, тем самым “открыв дверь” для дальнейших перемещений.Климатические изменения пока что не играют большой роли, хотя несомненно сыграют ее в скором будущем. Шакалы не живут в местах, где снег держится больше 100 дней в году. С уменьшением снежного покрова и повышением зимних температур экспансия шакалов будет продолжаться. Как это скажется на экологической обстановке и биоразнообразии, предсказать трудно.Шакалы так же, как и волки, уничтожают всю мелкую живность вокруг: куропаток, фазанов, зайцев, сусликов. Могут покушаться на домашнюю птицу, кроликов, овец. Естественный враг у шакала в Украине, да и по всей Европе, лишь один — волк. Лису и енотовидную собаку шакалы способны потеснить, а волка будут обходить стороной. Этот хищник представляет реальную угрозу для фауны и сильно прибавляет хлопот местным жителям. В Словении, например, шакалы уже наносят ущерб фермерским хозяйствам, убивая овец. Также шакалы опасны тем, что переносят бешенство.