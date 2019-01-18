Рабочее совещание по вопросам формирования состава и направлений работы Координационного совета по вопросам соблюдения государственной политики относительно наркотиков прошло 17 января в горсовете.

Провела совещание заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Также в мероприятии приняли участие директора профильных департаментов, заместители председателей районных администраций, депутаты городского совета, а также представители общественных организаций, ювенальной превенции и полиции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, на сегодняшний день порог наркозависимости снизился до школьного возраста, в связи с чем необходимо сконцентрировать все усилия в борьбе с этой проблемой именно в школах.– Мы должны с помощью школы передать родителям понимание их роли в решении этой проблемы. Работа по противодействию распространению наркотиков должно начинаться именно внутри семьи. Поэтому нам необходимо выработать методологию работы с семьями через школы и общественные организации. Например, собирать семьи, делиться с ними тяжелым опытом, проводить для них мероприятия, в процессе которых поднимать тему наркозависимости, чтобы эта проблема отложилась в сознании как у родителей, так и детей, - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.Она призвала все городские структуры и общественные организации, имеющие отношение к этой проблеме, объединить усилия в борьбе с распространением наркотиков.– Мы должны с вами в масштабах города отработать такие грамотные и последовательные совместные действия, которые бы научили жителей территориальной громады противостоять соблазну употребления наркотиков, - добавила вице-мэр.Принято решение, что в течение месяца участники совещания внесут свои предложения по работе координационного совета. В частности, уже сегодня представители общественных организаций предложили уделить особое внимание вопросам помощи и лечения наркозависимых людей.Решение о создании координационного совета, а также его состав, в который войдут представители профильных структур и организаций, будет утвержден на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.