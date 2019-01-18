В Харьковской области правоохранители открыли уголовное производство по факту обнаружения трупа мужчины в сгоревшем автомобиле.

Напомним, ЧП произошло в селе Красная Горка ночью 16 января. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили сгоревший ВАЗ-2110 и останки мужчины 1959 года рождения на водительском сиденье.Как сообщили NewsRoom собственные источники, жена погибшего рассказала полиции, что накануне ее муж выпил, сел в машину и поехал в неизвестном направлении. В пресс-службе "главка" сообщили, что спустя час мужчину видел его односельчанин, который помогал водителю вытолкать ВАЗ из сугроба. Когда попытки не увенчались успехом, владелец транспортного средства решил заночевать в салоне. По предварительной причине, пожар произошел в результате возгорания электропроводки.Уголовное производство открыто по статье "убийство".