Все больше блогеров, моделей и других лидеров мнений вступают в движение «Не покупай» и отказываются приобретать новую одежду и косметику.

Идея активистов, в том, чтобы продержаться год без новых вещей и пользоваться только теми, что уже куплены. Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».Некоторые из последователей движения сокращают срок до нескольких месяцев или покупают только минимум самых дешевых товаров. Кто-то документирует свой период без покупок так, как если бы записывал расходы, а кто-то дает советы и поддерживает новичков.«Социальные сети заставляют людей тратить деньги, которых у них нет», — говорит активистка Кэтрин Ормерод, которая присоединилась к марафону «Не покупай» в прошлом месяце. Она надеется, что люди наконец поймут, что больше нет такого понятия, как «платье прошлого сезона», и что не нужно скупать всё подряд, чтобы стильно выглядеть.Активисты подчеркивают, что модная индустрия — одна из самых экологически опасных сфер производственной деятельности.