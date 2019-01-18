Возле детского сада №137 в 607 микрорайоне Харькова прямо перед воротами кто-то украл крышку канализационного люка. В нескольких метрах от нее – вход во двор дошкольного учебного заведения.

Фото разместили в группе «Харьков SOS» в социальной сети Facebook.При этом люк ничем не огорожен и никаких предупредительных знаков не стоит. Вместо тех, кто должен предупреждать родителей, чьи дети посещают садик, об опасности по долгу службы, а также устранить ее, этим занимаются рядовые граждане, публикуя фотографии в соцсетях и советуя проявлять внимательность.