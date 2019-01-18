Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятие закона о переходе и регистрации религиозных общин.

Об этом сообщает НВ.– Для чего это делается? Чтобы, не дай Бог, не пролилась кровь. Закон должен это урегулировать - если две трети прихожан собрались и на открытом голосовании присоединились к новой церкви, то что может остановить народ? – сказал он после молебна в одной из церквей Житомира.Порошенко отметил, что десятки приходов по всей Украине присоединяются к Православной церкви Украины, и этот процесс будет продолжаться.Он добавил, что путь к объединению церквей только начинается.По словам Порошенко, Томос открывает эту дверь, а не завершает строительство.Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады приняли закон, который определяет механизм изменения религиозными общинами подчиненности.Согласно документу, решение об изменении подчиненности принимается общим собранием религиозной общины не менее двумя третями голосов от числа членов.Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.