Благодаря позитивному имиджу председателя облгосадминистрации Юлии Светличной, ее безупречной репутации надежного и стабильного управленца на Харьковщине открылось 14-е дипломатическое учреждение — Почетное консульство Словацкой Республики.
— Нам сегодня уже недостаточно статуса крайней мирной точки востока Европы. Мы начинаем утверждать Харьковский регион в качестве нового центра международного сотрудничества на востоке Украины. И нам есть что предложить партнерам, – говорит глава ХОГА Юлия Светличная.
Зная ее напористость, волю к победе, управленческий и организационный талант, умение четко выполнять взятые на себя обязательства, прогрессивные методы международного сотрудничества и честный диалог с отечественным бизнесом, не возникает сомнений, что Юлия Светличная и ее команда возьмут и эту высоту. Потому что в центре внимания руководителя Харьковщины — интересы людей, области, страны.
Очередное знаковое событие в сфере международного сотрудничества – открытие в областном центре Почетного консульства Словакии. Юлия Светличная обозначила основные направления развития сотрудничества.
— Наши приоритеты — открытие промышленных площадок в Словакии, сотрудничество по развитию машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, гуманитарных и образовательных программ, — перечисляет Юлия Светличная.
Впервые вопрос открытия Почетного консульства Словакии на Харьковщине руководитель области обсудила два года назад с советником и заместителем посла Словацкой Республики в Украине Генрихом Сасаем.
— Харьковская область играет важную роль в жизни государства. Мы являемся лидерами по социально-экономическому развитию. Регион посещает множество международных партнеров. Мы стремимся завоевать их доверие, чтобы сотрудничество приносило пользу, способствовало развитию и укреплению экономики не только Харьковщины, но и тех стран, которые представляют инвесторы, — обратилась к иностранному гостю Юлия Светличная в декабре 2017 года, отметив, что международные партнеры могут рассчитывать на полную поддержку со стороны облгосадминистрации в рамках действующего законодательства.
А менее чем через год – в октябре 2018-го— открытие Почетного консульства Словакии на Харьковщине официально проанонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
— Я очень люблю приезжать в Харьков. Здесь особая атмосфера, чувствуешь себя почти дома. Харьков, Слобожанщина — это место очень хороших открытых людей, которые умеют работать. Замечательно, что у Словакии здесь будет почетное консульство. Существует много связей не только деловых, но и академических, и чисто человеческих, — отметил Павел Климкин во время рабочего визита в Харьков, где в это время пребывал и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
Отношения между двумя странами должны стать более объемными
На этой неделе Мирослав Лайчак приветствовал гостей на торжественном открытии дипломатического учреждения. Говорит, что рад снова побывать на Харьковщине.
— Когда я готовился к своему визиту в октябре, был приятно удивлен содержательным развитием отношений между Харьковской областью и Словакией. Существуют побратимские отношения между городом Трнава и Харьковской областью. Но есть и новые пути сотрудничества, например, в сфере здравоохранения. Мне рассказали, как развивается ваш регион, и я хотел бы, конечно, поздравить вас с этим достижением, — обратился Мирослав Лайчак к присутствующим на мероприятии. – Я рад, что снова здесь. И для этого есть три причины. Во-первых, Харьков — прекрасный город, во-вторых, у нас есть много хороших проектов сотрудничества и, в-третьих, у нас имеется огромный потенциал для развития контактов в будущем. Именно поэтому мы решили открыть почетное консульство в Харькове.
Павел Климкин, в свою очередь, заявил, что открытие дипломатического учреждения позволит использовать уникальные дружеские связи между людьми, а также деловые и экономические, что ознакомит жителей Харьковщины со словацкой культурой.
— Надеюсь, что и Слобожанщина наилучшим образом будет представлена в Словакии, — добавил министр иностранных дел Украины.
Почетным консулом Словацкой Республики в Харькове назначен председатель правления ОАО «Корпорация ФЭД» Виктор Попов, который отметил, что задачей консульства станет дальнейшее укрепление международных связей между Украиной и Словакией.
— Отношения между двумя странами должны стать более объемными, более глубокими, более дружественными во всех сферах – и в гуманитарной, а это и образование, и спорт, и наука, и, безусловно, в экономике, — сказал Виктор Попов.
«Мы хорошо себя позиционируем на международной арене»
По словам Юлии Светличной, Почетное консульство Словацкой Республики — это уже 14-е дипломатическое учреждение, открытое в Харьковской области.
— Мы знаем, что все совместные проекты, которые реализуются на Харьковщине, будут результативными. Надеюсь, что благодаря открытию нового дипломатического учреждения у нас их станет еще больше, — отметила руководитель области.
Возглавив одну из самых сложных областей, Юлия Светличная в первые же недели работы на посту председателя ХОГА продемонстрировала, что одна из ее сильных сторон — эффективная работа на международном направлении.
Об этом свидетельствуют многие факты. Например, избрание главы Харьковщины вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. При этом Юлия Светличная обошла представительницу России, считавшуюся главной претенденткой на эту должность. Первый официальный региональный визит в Украину послов Германии и ЕС состоялся именно на Харьковщину, и в этом немаловажная заслуга Юлии Светличной. В копилке ее достижений – проведение десятков международных форумов, привлечение тысяч гостей из всех стран мира, которые лично смогли убедиться в уникальных возможностях и потенциале области. Открытие представительств Харьковской области в других странах тоже проходило не без участия председателя ХОГА. Только в прошлом году Харьковщину посетило более ста делегаций, были проведены деловые встречи, заключены договоренности, получены интересные предложения… О позитивных изменениях в Харьковской области неоднократно говорили послы разных стран.
— Несмотря на то что мы соседствуем с Российской Федерацией, а также граничим с Донецкой и Луганской областями, первоочередной задачей для Харьковщины была определена активизация международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций. И мы хорошо себя позиционируем на международной арене. Харьковская область привлекает международные проекты, программы и активно сотрудничает с международными партнерами, — отмечает Юлия Светличная.
Стратегия лоббирования интересов промышленных предприятий на международном уровне, которую проводит глава ХОГА, дала свои плоды. Харьковская область, преодолев катастрофическое падение, возглавила правительственный рейтинг развития областей, и держит лидерство третий год. Постоянная работа на результат позволяет бизнесу, производству наращивать мощности, расти, развиваться, выходить на новые рынки и расширять свое присутствие в Европе и по всему миру.
— Машиностроение растет уже 27-й месяц подряд. За последний год нам удалось создать более семи тысяч рабочих мест, из них две тысячи — именно в промышленности, — привела данные руководитель области на встрече с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.
Знаковым событием для Харьковской области в минувшем году стал Х Международный экономический форум, который в прошлом посетили 600 участников из 35 стран. Предприятия области подписали контракты и меморандумы о совместной деятельности почти на шесть миллиардов гривен, договоренности об инвестиционных намерениях составляют 250 миллионов долларов. Так что форум стал наиболее результативным за последние десять лет.
— Ни разу в истории современной Украины ни в одном регионе не собиралось такое количество послов. Это огромное доверие к Украине, к руководителю Харьковщины и заинтересованность в совместной работе, — отметил первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко.
Открыли Слобожанщину миру
При Юлии Светличной харьковский стадион «Металлист» впервые с начала АТО получил разрешение УЕФА принимать официальные международные матчи на уровне сборных и клубов. Есть все основания рассчитывать на то, что в 2021 году Харьков сможет на высшем уровне провести матч за Суперкубок УЕФА.
Свободное авиасообщение, наращивание пассажиропотока почти до миллиона в год как нельзя лучше помогает в продвижении региона. А ведь это казалось просто нереальным после того, как в 2014 году авиаперевозчики стали опасаться летать в Украину и, в частности, в Харьков. В 2016 году, когда безвизовый режим стал реальностью, в Харьков начали возвращаться бюджетные авиаперевозчики.
Открыть миру Слобожанщину и Украину, а Украине – мир стало возможно благодаря огромной работе команды председателя ХОГА Юлии Светличной, которая делает ставку на широкую презентацию региона.
Справка
Почетное консульство Словацкой Республики в Харькове будет работать по адресу: ул. Чернышевская, 26.