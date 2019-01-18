Благодаря позитивному имиджу председателя облгосадминистрации Юлии Светличной, ее безупречной репутации надежного и стабильного управленца на Харьковщине открылось 14-е дипломатическое учреждение — Почетное консульство Словацкой Республики.



Отношения между двумя странами должны стать более объемными

«Мы хорошо себя позиционируем на международной арене»

Открыли Слобожанщину миру

Справка

Почетное консульство Словацкой Республики в Харькове будет работать по адресу: ул. Чернышевская, 26.

Руководство Харьковской области активно развивает международные отношения, ведь новые связи – это новые возможности.— Нам сегодня уже недостаточно статуса крайней мирной точки востока Европы. Мы начинаем утверждать Харьковский регион в качестве нового центра международного сотрудничества на востоке Украины. И нам есть что предложить партнерам, – говорит глава ХОГА Юлия Светличная.Зная ее напористость, волю к победе, управленческий и организационный талант, умение четко выполнять взятые на себя обязательства, прогрессивные методы международного сотрудничества и честный диалог с отечественным бизнесом, не возникает сомнений, что Юлия Светличная и ее команда возьмут и эту высоту. Потому что в центре внимания руководителя Харьковщины — интересы людей, области, страны.Очередное знаковое событие в сфере международного сотрудничества – открытие в областном центре Почетного консульства Словакии. Юлия Светличная обозначила основные направления развития сотрудничества.— Наши приоритеты — открытие промышленных площадок в Словакии, сотрудничество по развитию машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, гуманитарных и образовательных программ, — перечисляет Юлия Светличная.Впервые вопрос открытия Почетного консульства Словакии на Харьковщине руководитель области обсудила два года назад с советником и заместителем посла Словацкой Республики в Украине Генрихом Сасаем.— Харьковская область играет важную роль в жизни государства. Мы являемся лидерами по социально-экономическому развитию. Регион посещает множество международных партнеров. Мы стремимся завоевать их доверие, чтобы сотрудничество приносило пользу, способствовало развитию и укреплению экономики не только Харьковщины, но и тех стран, которые представляют инвесторы, — обратилась к иностранному гостю Юлия Светличная в декабре 2017 года, отметив, что международные партнеры могут рассчитывать на полную поддержку со стороны облгосадминистрации в рамках действующего законодательства.А менее чем через год – в октябре 2018-го— открытие Почетного консульства Словакии на Харьковщине официально проанонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.— Я очень люблю приезжать в Харьков. Здесь особая атмосфера, чувствуешь себя почти дома. Харьков, Слобожанщина — это место очень хороших открытых людей, которые умеют работать. Замечательно, что у Словакии здесь будет почетное консульство. Существует много связей не только деловых, но и академических, и чисто человеческих, — отметил Павел Климкин во время рабочего визита в Харьков, где в это время пребывал и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.На этой неделе Мирослав Лайчак приветствовал гостей на торжественном открытии дипломатического учреждения. Говорит, что рад снова побывать на Харьковщине.— Когда я готовился к своему визиту в октябре, был приятно удивлен содержательным развитием отношений между Харьковской областью и Словакией. Существуют побратимские отношения между городом Трнава и Харьковской областью. Но есть и новые пути сотрудничества, например, в сфере здравоохранения. Мне рассказали, как развивается ваш регион, и я хотел бы, конечно, поздравить вас с этим достижением, — обратился Мирослав Лайчак к присутствующим на мероприятии. – Я рад, что снова здесь. И для этого есть три причины. Во-первых, Харьков — прекрасный город, во-вторых, у нас есть много хороших проектов сотрудничества и, в-третьих, у нас имеется огромный потенциал для развития контактов в будущем. Именно поэтому мы решили открыть почетное консульство в Харькове.Павел Климкин, в свою очередь, заявил, что открытие дипломатического учреждения позволит использовать уникальные дружеские связи между людьми, а также деловые и экономические, что ознакомит жителей Харьковщины со словацкой культурой.— Надеюсь, что и Слобожанщина наилучшим образом будет представлена в Словакии, — добавил министр иностранных дел Украины.Почетным консулом Словацкой Республики в Харькове назначен председатель правления ОАО «Корпорация ФЭД» Виктор Попов, который отметил, что задачей консульства станет дальнейшее укрепление международных связей между Украиной и Словакией.— Отношения между двумя странами должны стать более объемными, более глубокими, более дружественными во всех сферах – и в гуманитарной, а это и образование, и спорт, и наука, и, безусловно, в экономике, — сказал Виктор Попов.По словам Юлии Светличной, Почетное консульство Словацкой Республики — это уже 14-е дипломатическое учреждение, открытое в Харьковской области.— Мы знаем, что все совместные проекты, которые реализуются на Харьковщине, будут результативными. Надеюсь, что благодаря открытию нового дипломатического учреждения у нас их станет еще больше, — отметила руководитель области.Возглавив одну из самых сложных областей, Юлия Светличная в первые же недели работы на посту председателя ХОГА продемонстрировала, что одна из ее сильных сторон — эффективная работа на международном направлении.Об этом свидетельствуют многие факты. Например, избрание главы Харьковщины вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. При этом Юлия Светличная обошла представительницу России, считавшуюся главной претенденткой на эту должность. Первый официальный региональный визит в Украину послов Германии и ЕС состоялся именно на Харьковщину, и в этом немаловажная заслуга Юлии Светличной. В копилке ее достижений – проведение десятков международных форумов, привлечение тысяч гостей из всех стран мира, которые лично смогли убедиться в уникальных возможностях и потенциале области. Открытие представительств Харьковской области в других странах тоже проходило не без участия председателя ХОГА. Только в прошлом году Харьковщину посетило более ста делегаций, были проведены деловые встречи, заключены договоренности, получены интересные предложения… О позитивных изменениях в Харьковской области неоднократно говорили послы разных стран.— Несмотря на то что мы соседствуем с Российской Федерацией, а также граничим с Донецкой и Луганской областями, первоочередной задачей для Харьковщины была определена активизация международного сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций. И мы хорошо себя позиционируем на международной арене. Харьковская область привлекает международные проекты, программы и активно сотрудничает с международными партнерами, — отмечает Юлия Светличная.Стратегия лоббирования интересов промышленных предприятий на международном уровне, которую проводит глава ХОГА, дала свои плоды. Харьковская область, преодолев катастрофическое падение, возглавила правительственный рейтинг развития областей, и держит лидерство третий год. Постоянная работа на результат позволяет бизнесу, производству наращивать мощности, расти, развиваться, выходить на новые рынки и расширять свое присутствие в Европе и по всему миру.— Машиностроение растет уже 27-й месяц подряд. За последний год нам удалось создать более семи тысяч рабочих мест, из них две тысячи — именно в промышленности, — привела данные руководитель области на встрече с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.Знаковым событием для Харьковской области в минувшем году стал Х Международный экономический форум, который в прошлом посетили 600 участников из 35 стран. Предприятия области подписали контракты и меморандумы о совместной деятельности почти на шесть миллиардов гривен, договоренности об инвестиционных намерениях составляют 250 миллионов долларов. Так что форум стал наиболее результативным за последние десять лет.— Ни разу в истории современной Украины ни в одном регионе не собиралось такое количество послов. Это огромное доверие к Украине, к руководителю Харьковщины и заинтересованность в совместной работе, — отметил первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко.При Юлии Светличной харьковский стадион «Металлист» впервые с начала АТО получил разрешение УЕФА принимать официальные международные матчи на уровне сборных и клубов. Есть все основания рассчитывать на то, что в 2021 году Харьков сможет на высшем уровне провести матч за Суперкубок УЕФА.Свободное авиасообщение, наращивание пассажиропотока почти до миллиона в год как нельзя лучше помогает в продвижении региона. А ведь это казалось просто нереальным после того, как в 2014 году авиаперевозчики стали опасаться летать в Украину и, в частности, в Харьков. В 2016 году, когда безвизовый режим стал реальностью, в Харьков начали возвращаться бюджетные авиаперевозчики.Открыть миру Слобожанщину и Украину, а Украине – мир стало возможно благодаря огромной работе команды председателя ХОГА Юлии Светличной, которая делает ставку на широкую презентацию региона.