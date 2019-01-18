За минувший год средняя стоимость овощной корзины так называемого борщового набора выросла почти в два раза – на 27,7 грн.

В конце 2017 года средняя цена овощной корзины в Украине составляла 28,9 грн, а в конце декабря 2018-го – уже 56,6 грн, сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.В корзину входит по килограмму всех овощей борщевого набора – свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.По расчетам ассоциации, в конце декабря 2018 года килограмм лука в среднем по стране продавался по 16,8 грн (в конце 2017-го – по 5,5 грн), моркови - по 12 грн (ранее - 6,7 грн), свеклы - 10,9 грн (6,3 грн), капусты – по 8,9 грн (4,4 грн), картофеля - по 8 грн (6 грн).За последние десять месяцев, по данным Алексея Дорошенко, борщевой набор подорожал на 57%.– Все продукты демонстрировали рост в цене: лук — на 93%, капуста — на 62%, морковь - на 55%, свекла - на 50%, картофель - на 30%, - говорит эксперт.