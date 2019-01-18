С 12 марта улететь в оба итальянских города из аэропорта «Харьков» можно будет трижды в неделю.



Рейсы из Харькова открывает итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines.«Новые сообщения - это очередное подтверждение того, что Харьковская область движется в направлении экономической интеграции в ЕС. И то, что пассажирооборот Харьковского аэропорта вырос за год на 19%, - это показатель того, что Харьковщина привлекательна и для туристов, и для бизнеса», - сказал директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос во время презентации авиарейсов 17 января.Он отметил, что развитие международного сотрудничества является одним из главных приоритетов работы главы ХОГА Юлии Светличной. Благодаря активной работе, проводимой в области в этом направлении, в 2018 году внешнеторговый оборот Харьковского региона вырос на 14%, в том числе оборот со странами ЕС - на 21% (по Украине - на 14%).«Видим, что инвесторы доверяют Харьковскому региону и хотят развивать взаимоотношения. В прошлом году областная государственная администрация провела более 90 международных встреч и мероприятий, в которых приняли участие представители 150 стран. И открытие прямых рейсов из Харькова, безусловно, способствуют развитию международных связей», - отметил Андрей Колос.Генеральный директор аэропорта «Харьков» Владимир Васильченко, в свою очередь, отметил роль областной администрации в открытии новых рейсов в страны ЕС.«Мы плотно работали над открытием рейсов в Рим и Милан, встречались с руководством Ernest Airlines и председателем ХОГА Юлией Светличной. Проговорили все аспекты, поддержку, которую необходимо предоставить со стороны власти, - рассказал Владимир Васильченко. - Поддержка областной администрации ощущается постоянно. И сейчас мы продолжаем обсуждать открытие новых рейсов».Директор по продажам и маркетингу Ernest Airlines Массимо Ди Перна выразил уверенность в том, что прямые рейсы из Харькова будут способствовать усилению внимания итальянцев к нашему региону.«Мы благодарны за доброжелательность и помощь областной администрации в открытии рейсов. Нам очень комфортно работать вместе. Мы приняли такое решение, потому что верим в ваш регион и видим перспективы для развития отношений. Уверен, что наши рейсы - это не только хорошая возможность для туристов, но и дополнительная возможность для Харьковщины представить себя Европе», - сказал Массимо Ди Перна.