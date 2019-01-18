С 12 марта улететь в оба итальянских города из аэропорта «Харьков» можно будет трижды в неделю.
«Новые сообщения - это очередное подтверждение того, что Харьковская область движется в направлении экономической интеграции в ЕС. И то, что пассажирооборот Харьковского аэропорта вырос за год на 19%, - это показатель того, что Харьковщина привлекательна и для туристов, и для бизнеса», - сказал директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос во время презентации авиарейсов 17 января.
Он отметил, что развитие международного сотрудничества является одним из главных приоритетов работы главы ХОГА Юлии Светличной. Благодаря активной работе, проводимой в области в этом направлении, в 2018 году внешнеторговый оборот Харьковского региона вырос на 14%, в том числе оборот со странами ЕС - на 21% (по Украине - на 14%).
«Видим, что инвесторы доверяют Харьковскому региону и хотят развивать взаимоотношения. В прошлом году областная государственная администрация провела более 90 международных встреч и мероприятий, в которых приняли участие представители 150 стран. И открытие прямых рейсов из Харькова, безусловно, способствуют развитию международных связей», - отметил Андрей Колос.
Генеральный директор аэропорта «Харьков» Владимир Васильченко, в свою очередь, отметил роль областной администрации в открытии новых рейсов в страны ЕС.
«Мы плотно работали над открытием рейсов в Рим и Милан, встречались с руководством Ernest Airlines и председателем ХОГА Юлией Светличной. Проговорили все аспекты, поддержку, которую необходимо предоставить со стороны власти, - рассказал Владимир Васильченко. - Поддержка областной администрации ощущается постоянно. И сейчас мы продолжаем обсуждать открытие новых рейсов».
Директор по продажам и маркетингу Ernest Airlines Массимо Ди Перна выразил уверенность в том, что прямые рейсы из Харькова будут способствовать усилению внимания итальянцев к нашему региону.
«Мы благодарны за доброжелательность и помощь областной администрации в открытии рейсов. Нам очень комфортно работать вместе. Мы приняли такое решение, потому что верим в ваш регион и видим перспективы для развития отношений. Уверен, что наши рейсы - это не только хорошая возможность для туристов, но и дополнительная возможность для Харьковщины представить себя Европе», - сказал Массимо Ди Перна.