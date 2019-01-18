Результаты масштабного 20-летнего исследования показали, что 60% разновидностей кофе в мире находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, болезней и изменений климата.

Дикая разновидность арабики, самого популярного кофе на планете, особо ценимого гурманами, находится в самом плачевном положении. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Биологи из Королевских ботанических садов Кью в сотрудничестве с эфиопскими коллегами впервые оценили статус всех 124 разновидностей кофе, в том числе диких растений Африки и Азии.– 60% всех разновидностей кофе находятся на грани исчезновения. Это число чрезвычайно высоко, особенно если сравнить его с общемировыми 22% вымирающих растений, — говорит Эймир Люхадха, соавтор исследования. — Некоторые из существующих разновидностей кофе не встречались в дикой природе около 100 лет, возможно, многие уже не существуют.Арабика составляет 60% объемов кофейной промышленности. Ученые полагают, что глобальное потепление сократит популяцию этой разновидности вдвое уже к концу века. Остальные 40% — это робуста. Фермерские хозяйства уже пожаловались на рекордно низкие урожаи и гибель культур из-за длительных засух и распространения вредителей.Поскольку условия для культивирования кофе становятся менее благоприятными, ученые предлагают выводить гибриды диких разновидностей, устойчивых к болезням, но до сих пор считавшимися не слишком ценными для кофейной промышленности. А также крайне необходимо хранить семена кофе в мировом зернохранилище на Шпицбергене.