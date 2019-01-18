Ученики Харьковской гимназии №116 показывают отличные результаты на ученических олимпиадах и конкурсах-защитах работ МАН.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
– Мы уделяем особое внимание развитию и поддержке образования в области. Это дает нам возможность повышать квалификацию учителей и, безусловно, добиваться более высоких результатов учеников, - отметила руководитель области. - За последний год капремонты провели в 200 школах области и продолжим эту работу в 2019 году. Также для учебных заведений закупили более 1,5 тысячи компьютеров и оборудование для более чем 100 кабинетов.
Юлия Светличная отметила, что акцент руководство области делает на развитие сферы образования в селах, обеспечивая равные возможности для детей.
– Нам приятно констатировать, что сельское образование уже «подтягивается» к уровню городского. Талантливые дети живут не только в областных центрах. И главное – поддержать, вдохновить, дать возможность поверить в себя и, безусловно, дать все необходимое, чтобы ребенок смог добиться того, к чему стремится, - сказала глава ХОГА.
В Харьковской гимназии № 116 Юлия Светличная ознакомилась с работой учреждения и реализацией в нем концепции Новой украинской школы, а также пообщалась с коллективом и учениками. Во время встречи с коллективом глава ХОГА передала государственную награду ее директору – Оксане Бугаковой. Ей присвоено звание «Почетный работник образования».
– Это моя жизнь, я этим живу уже больше 30 лет. И государственная награда – это, наверное, мой педагогический Олимп, но она меня вдохновляет на еще большие шаги в работе, - сказала Оксана Бугакова.