Депутатская группа «Партия «Відродження» настаивает на том, чтобы парламент остановил дальнейшее повышение цен на газ для населения, запланированное на ближайшие два года.

Как отметил заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в областном совете Владимир Скоробагач, депутаты партии рассчитывают на то, что Верховная Рада сознательно подойдет к этой проблеме, поддержит постановление об отмене повышения тарифов.Также среди требований депутатской группы – обеспечить проведение аудита работы НАК «Нафтогаз України» аудиторами Счетной палаты и узнать как формируется цена на газ. Председатель Партии «Відродження» Виктор Бондарь сообщил, что в новом меморандуме с МВФ украинская власть обязалась провести еще два этапа повышения цен на газ для украинцев: с 1 мая 2019 года – до уровня 9852 грн за тысячу кубометров, а с января 2020-го – до 12314 грн. Кроме того, ввести новые налоги, заморозить зарплаты всех государственных служащих на уровне 2018 года, а также продолжить сокращение расходов на субсидии.Напомним, что депутатская группа «Партия «Відродження» зарегистрировала в парламенте проект постановления №9252 «О проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Документом предлагается провести аудит тарифов на коммунальные услуги во всех регионах Украины, учитывать при формировании цены на голубое топливо стоимость газа собственной добычи и ввести мораторий на дальнейшее повышение тарифов.