НСК «Металлист» - один из претендентов на принятие финала престижного футбольного турнира.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.– Харьков продолжает оставаться столицей украинского футбола. Очень знаменательное событие для региона - Суперкубок УЕФА - 2021, который может пройти у нас, - сказал заместитель председателя ХОДА Анатолий Бабичев в начале рабочего совещания.Он отметил, что Харьков является городом - претендентом на проведение такого уровня мероприятия. Также свою готовность принять матч выразили такие города как Минск, Хельсинки, Белфаст. Победителя определят 19 мая.– Впереди у нас очень напряженная и кропотливая работа. Ведь пакет документов, который необходимо подготовить для участия в отборе, почти такой, как на Евро-2012, - сказал Анатолий Бабичев.Заявка-досье должна быть подана на рассмотрение исполкома УЕФА до 15 февраля 2019 года. Документ будет включать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у УЕФА по организации и проведению футбольного события в Харькове.– Посетив сегодня стадион, я могу сказать: несмотря на то, что в Минске совершенно новый, отреставрированный стадион, у Харькова есть все шансы выиграть право на проведение мероприятия, - сказал представитель Федерации футбола Украины Андрей Бондаренко.Во время мероприятия присутствующие обсудили детали проведения Суперкубка УЕФА - 2021. Одними из главных тем стали вопросы обеспечения безопасности болельщиков и обеспечения их размещения. В завершение заместитель председателя ХОГА дал соответствующие поручения руководителям структурных подразделений.– Все документы должны быть собраны до 31 января, - подчеркнул Анатолий Бабичев.