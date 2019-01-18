Чтобы спасти пациента, который мог умереть от алкогольного отравления, врачи влили в него 15 банок пива.

Мужчина выжил, а медики объяснили, почему была необходима столь необычная терапия. Об этом случае медицинской практики рассказал МедикФорум со ссылкой на издание The Sun.48-летний Нгуен Ван Нат был доставлен в экстренное отделение со всеми признаками жесточайшего алкогольного отравления. Он мог легко расстаться с жизнью, не прибегни врачи к «пивной терапии».Впоследствии медики мотивировали свое решение дать пациенту много пива. По словам врачей, их первой задачей было замедление выработки токсинов, образуемых при распаде метанола. В крови пострадавшего уровень метанола был превышен в 1119 раз. Это означало, что выпивка представляла собой предельно некачественный алкоголь с примесями опасного метилового спирта.– Конечно, это довольно необычный метод лечения, но теория давно известна. В алкоголе может быть два вида спирта: этанол и метанол. Человеческая печень сначала расщепляет первый. Поэтому было решено ввести пациенту в организм пиво, - это помогло «отвлечь» печень от метанола, - объяснил стратегию врач скорой помощи Ханс-Йорг Буш.В общей сложности потребовалось пять литров пива, которые были использованы поэтапно с параллельным выполнением диализа. В результате отравившегося удалось спасти.