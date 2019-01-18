Харьковские синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в субботу днем. В понедельник – снова наметет.

19 января: облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег. Днем небольшой мокрый снег, снег. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. Ночью туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом днем ​​на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем понижение температуры от +3°...- 2° утром до -7...- 12° вечером. По городу: температура воздуха ночью 0...-2° мороза, днем ​​понижение температуры от 0° утром до -8...-10° вечером.20 января: переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем ​​3-8 ° мороза.21 января: облачная погода. Снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем ​​1-6° мороза.