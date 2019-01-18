О мероприятиях, которые будут проходить на Харьковщине в праздник Крещения, рассказали на брифинге в ХОГА 18 января.



По словам заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, праздничные литургии состоятся во всех храмах Харькова и области в 8:00 19 января.– Наша задача – обеспечить охрану правопорядка во время проведения богослужений и гарантировать право каждой религиозной общины на проведение праздничных мероприятий, – сказал Анатолий Бабичев. – Областная администрация, как всегда, готова к проведению таких мероприятий. Мы собрали полную информацию по обрядам освящения воды, которые пройдут на большинстве водоемов области и города Харьков. Если на одном водоеме будут освящать воду разные религиозные общины – такие мероприятия будут проводиться в разное время.Завсектором по делам религий ХОГА Ольга Чернявская отметила, что на территории храмов воду будут освящать в течение всего дня – с 9-ти утра до последнего человека, который придет в храм.Начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак предоставил информацию по медицинскому сопровождению крещенских мероприятий. По его данным, неподалеку от водоемов, где люди будут нырять в купели, будут находиться бригады «скорой». К самой процедуре Богдан Федак порекомендовал готовиться заранее: обливаться холодной водой нужно начинать еще с лета, постепенно снижать температуру.– Вредно заходить в купель под действием алкоголя. Также стоит воздержаться от этого людям с сердечно-сосудистой патологией, даже если ранее они купались на Крещение, – отметил начальник Управления здравоохранения.