Полиция сообщила подробности гибели рыбаков-пенсионеров на ахтырской трассе. Погибли два пассажира ВАЗ – пенсионеры.Одному из погибших было 82 года, личность другого сейчас устанавливается. 68-летнего водителя авто ВАЗ с травмами госпитализировали.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, ВАЗ выехал на “встречку” и столкнулся с «Газелью» под управлением 22-летнего водителя.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, что утром 18 января на трассе Харьков-Ахтырка возле поворота на село Воскресеновка произошло ДТП со смертельным исходом.
Во время аварии из ВАЗа выпали рыбные снасти - буры для льда и другой инвентарь для зимнего лова. Пострадавшие ехали на рыбалку в село Воскресеновка.