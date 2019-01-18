Полиция сообщила подробности гибели рыбаков-пенсионеров на ахтырской трассе. Погибли два пассажира ВАЗ – пенсионеры.

Одному из погибших было 82 года, личность другого сейчас устанавливается. 68-летнего водителя авто ВАЗ с травмами госпитализировали.



Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, ВАЗ выехал на “встречку” и столкнулся с  «Газелью» под управлением 22-летнего водителя.



Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что утром 18 января на трассе Харьков-Ахтырка возле поворота на село Воскресеновка произошло ДТП со смертельным исходом.

Во время аварии из ВАЗа выпали рыбные снасти - буры для льда и другой инвентарь для зимнего лова. Пострадавшие ехали на рыбалку в село Воскресеновка.

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