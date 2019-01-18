В Нововодолажском лицее на Харьковщине открыли современную медиатеку.

– С открытием медиатеки, я уверен, и обучение детей, и работа педагогов станут еще более интересными, – рассказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. – Я думаю, это только начало. Медиатека – это место, где могут собираться ученики и педагоги, обсуждать проекты и их реализовывать. Ждем вас в нашей большой команде, чтобы вместе развивать Харьковщину. Внимание облгосадминистрации, лично председателя ХОГА Юлии Светличной направлено ​​на то, чтобы укреплять материально-техническую базу учебных заведений.Медиатека в Нововодолажском лицее стала площадкой нового образовательного пространства, где дети в новом формате библиотеки смогут не только получить знания, но и отдохнуть, пообщаться и поиграть. В помещении есть учебная и развлекательная литература, ноутбуки, подключенные к интернету, мультимедийный проектор с электронной школьной доской. Также медиатека сделает более доступной образование для детей с особыми потребностями.– Я считаю, что это медиатека – яркий пример командной работы. Усилия областного совета, облгосадминистрации, Нововодолажского поселкового совета, родителей и учеников дали свои результаты, – сказал директор Нововодолажского лицея №3 Михаил Ступак.