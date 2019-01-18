Делегация Харьковского горсовета принимает участие в Международной выставке «Go-regiontour», которая открылась 17 января в городе-побратиме Брно (Чехия).

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.Цель чешской выставки - представить потенциал городов и регионов разных стран, охватить как можно больше видов туризма, а также создать пространство для диалога и налаживания контактов между государствами. По словам организаторов, «Go-regiontour» является одним из крупнейших туристических мероприятий в Центральной и Восточной Европе.Стенд с презентацией туристического потенциала Харькова посетили мэр Брно Маркета Ванькова и консул-руководитель Консульства Украины в Брно Иван Холостенко. Они отметили высокий уровень презентационной экспозиции города Харькова, а также плодотворность партнерских отношений между Брно и Харьковом и выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества.Также в рамках выставки проходят круглые столы и семинары, на которых обсуждаются вопросы развития сельского и пешеходного туризма, качества менеджмента туристических услуг, ведения гостиничного и ресторанного бизнеса. Отдельное внимание участники выставки уделили велотуризму, паломническому туризму и образованию в этой сфере.Кроме того, гости мероприятия могут посетить масштабную ярмарку ремесел, послушать фольклорные выступления и посетить фестиваль региональных деликатесов «RegFoodFes», который впервые проходит в рамках «Go-regiontour».