21 января в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины представят новую редакцию проекта Закона Украины «О публичных закупках».

Законопроект разработан с участием экспертов Проекта технической помощи Европейского Союза «Поддержка внедрения Стратегии реформирования публичных закупок/ Дорожной карты для гармонизации в Украине» и специалистов Департамента регулирования публичных закупок Минэкономразвития Украины.Основной аудиторией презентации станут представители органов государственной власти, а также малого и среднего бизнеса, НГО и общественные активисты из Харьковской и Луганской областей.Разработка нового законопроекта обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования законодательства в сфере закупок и его дальнейшего согласования с положениями права и ведущими практиками ЕС. Также законопроект предусматривает устранение пробелов, выявленных за последние 3 года во время выполнения действующего Закона Украины «О публичных закупках» и пользования электронной системой закупок «Прозоро».К основным новациям законопроекта относятся: введение новой процедуры – «торги с ограниченным участием» и дальнейшая адаптация процедуры конкурентного диалога и переговорной процедуры с правилами ЕС, отклонение предложений в случае аномально низкой (спекулятивной) цены, оценка по стоимости жизненного цикла предмета закупки, ликвидация тендерных комитетов, введение квалификационного критерия по проверке финансовой состоятельности участников, введение понятий «конфликт интересов», «технические спецификации и маркировки», «упрощенные закупки», совершенствование системы обжалования закупок и повышения ответственности за нарушение законодательства.Семинар в Харькове станет первым из ряда аналогичных тренингов, которые должны состояться в 12 областных центрах, на каждый из них приглашаются участники-слушатели из соответствующей соседней области.«Новый законопроект о публичных закупках заранее вынесен на широкое обсуждение всех заинтересованных сторон для максимального учета требований и пожеланий заказчиков, участников, контролеров и экспертов сферы публичных закупок», – подчеркивают организаторы семинара.Начало мероприятия – 21 января в 10.00 в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины (пр. Московский, 75).