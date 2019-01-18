Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия объявили акцию: распродажа домов по символической цене в один евро.

Пока купили только десять построек. Об этом сообщает Фокус.Цель инициативы — привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его внешний облик. На продажу выставлены десятки исторических объектов. Обязательное условие для покупателей — они обязаны отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро. Кроме того, новые владельцы вносят в городскую казну депозит в размере пяти тысяч евро — он будет возвращен по окончании ремонта.Запросы на приобретение домов поступают преимущественно из Швейцарии, Франции и Испании.