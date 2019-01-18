С объявлениями, размещенными в неустановленных для этого местах на улицах города Харькова, будут бороться с помощью автоматического телефонного дозвона.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.Соответствующее решение было принято 17 января на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета, который утвердил Порядок осуществления мероприятий по недопущению размещения на объектах благоустройства объявлений и других информационных материалов в местах, не определенных для этого.Как пояснила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус, нелегальные объявления загрязняют улицы города и элементы благоустройства, нарушают архитектурный облик зданий. Теперь инспекция по благоустройству и экологии сможет эффективно бороться с этим явлением.– Вместо того, чтобы использовать для своих целей интернет, газеты, телевидение, люди бесплатно вешают свои объявления на столбы, на здания, на двери. Конечно, это противоречит Правилам благоустройства города. Чтобы снять эти объявления или информационные материалы, нам приходится задействовать спецтранспорт, привлекать своих сотрудников, использовать краску и другие материалы, - отметила Эвелина Станкус.Теперь же, по ее словам, номера телефонов, указанные в этих объявлениях, будут вноситься в специальную программу автодозвона. В течение дня людям, разместившим нелегальные объявления, будут поступать звонки с записанным обращением. В нем будет предлагаться убрать свои рекламные материалы и явиться в инспекцию по благоустройству для составления административного протокола.– Таким образом, человек или явится к нам, или на его номер будет осуществляться постоянный автодозвон, блокируя тем самым телефон. Думаю, постепенно мы придем к тому, что люди просто перестанут размещать объявления в неустановленных местах, - сообщила замдиректора департамента.