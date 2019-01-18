В прошлом году океаны планеты побили рекорды по росту средней температуры, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад китайских ученых из Института физики атмосферы.

По данным ученых, 2018 год стал самым жарким за всю историю наблюдений - это прямое следствие выбросов парниковых газов в атмосферу.При этом океаны поглощают более 90% тепла, образующегося из-за парниковых газов. Потепление океана приводит к повышению уровня моря – по оценкам исследователей, примерно треть роста уровня моря вызвана эффектом расширения при нагревании воды.Ученые прогнозируют, что к концу XXI века уровень моря поднимется примерно на один метр. Это вызовет миграцию 150 млн людей из прибрежных зон по всему миру из-за затопления. Кроме того, потепление океана, по словам ученых, приводит к учащению штормов и ураганов.