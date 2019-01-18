Фильм стал одним из победителей IX конкурсного отбора Госагентства Украины по вопросам кино в сессии игровых тематических фильмов и получил 26 млн грн господдержки при общем бюджете 52 млн грн.

Премьера художественной ленты «Круты 1918», посвященной историческому событию - бою студентов под Крутами, состоится 29 января в Культурном центре «Кинотеатр «Киев».По словам Министра культуры Украины Евгения Нищука, выход этой ленты является знаковым и долгожданным событием, которое воспроизводит исторический фон борьбы молодежи за независимость государства и перекликается с сегодняшними событиями, которые переживает Украина.«Мы должны помнить героические страницы своей истории, своих героев, которые сделали огромный вклад в становление украинского государства», - говорит Евгений Нищук.В широкий прокат лента «Круты 1918» выйдет 7 февраля 2019 года.Художественный фильм «Круты 1918» (режиссер - Алексей Шапарев) снят в жанре «исторический экшн» по реальной истории героического боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. На фоне судьбоносных событий в стране двое братьев Андрей и Олекса Савицкие влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подступают к Киеву, город наполнен «красными» агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни юношей, среди которых - Андрей и Олекса, становятся против 4-тысячного хорошо вооруженного войска.Съемки фильма стартовали в сентябре 2017 года и проходили, в основном, в Киеве, на Софийской площади, в Киевской крепости, в Музее выдающихся деятелей украинской культуры. Станцию Круты снимали в селе Сигнаевка Черкасской области. В целом к съемкам были привлечены около 1000 актеров и 2000 единиц оружия. В съемках батальных сцен принимали участие 150 военных Нацгвардии Украины.