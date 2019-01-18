После капитального ремонта, проведенного совместно за счет областного бюджета и объединенной громады, в Нововодолажской ОТГ возобновила работу школа, которая не работала 5 последних лет.

В торжественной церемонии открытия учреждения принял участие заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. Он передал приветствие школьникам, родителям и учителям от имени председателя ХОГА Юлии Светличной.– Это событие еще раз доказывает, что Харьковщина развивается. Реформы, в том числе реформа децентрализации, создания ОТГ дают свой результат. Из-за того, что уменьшилось количество детей, школа в селе Знаменка пять лет назад была закрыта. С просьбой восстановить заведение громада обратилась к председателю ХОГА Юлии Светличной. Нововодолажский поселковый голова активно взялся за работу. Сегодня школа вновь открыла двери для детей, – сказал Анатолий Бабичев.Здание для школы, которая появилась в селе Знаменка, было капитально отремонтировано на средства областного бюджета и бюджета Нововодолажской ОТГ. Сейчас в заведении учатся 14 детей.– Проект удалось реализовать благодаря совместной работе ОТГ и облгосадминистрации. Теперь дети смогут ходить в школу, которая расположена рядом с домом. Родителям не придется возить их в соседние населенные пункты. Мы благодарны председателю ХОГА Юлии Светличной за постоянную поддержку наших инициатив, – сказал председатель Нововодолажской ОТГ Александр Есин.Кроме того, в одном помещении рядом со школой открыт новый детский сад. Сейчас в нем обучаются 10 воспитанников.– За последние два года нам удалось открыть почти 3 тысячи дополнительных мест в детских садах. На этом не останавливаемся и на 2019 год есть очень амбициозные планы, – рассказал Анатолий Бабичев.