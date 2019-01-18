Ремонтные работы в рамках реализации программы «Энергия света» начнутся в марте.



Об итогах и дальнейших планах реализации инициативы председателя ХОГА Юлии Светличной по освещению населенных пунктов области рассказали на брифинге 18 января.По информации директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, в 2018 году на средства областного бюджета было восстановлено наружное освещение на 351-й улице в 105-ти населенных пунктах области. Заменено 225,5 тыс. метров электрических сетей, установлено 400 новых опор и почти 5000 энергосберегающих светильников.– В 2019 году в перечень направлений реализации программы «Энергия света» добавили и ремонт входных групп многоквартирных жилых домов. Местные органы самоуправления уже предоставили предложения по ремонту 5100 объектов, – отметил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры.Во время ремонта планируется установка энергосберегающих ламп и фотоэлементов для эффективной эксплуатации. Работы планируют начать уже в марте, после завершения всех тендерных процедур.– Хочу подчеркнуть, что все закупки в рамках программы «Энергия света» будут проводиться исключительно с помощью системы публичных закупок Prozorro, – сказал Сергей Магдисюк. – Важно то, что в рамках программы мы прислушиваемся к мнению громады. Так, мы выставляем требования: если это старые опоры и кабели – они должны быть заменены, светильники должны быть светодиодными. Мы должны получать максимально экономичный эффект.Также Сергей Магдисюк сообщил, что в 2018 году в рамках программы и по инициативе местных жителей в Шевченковском районе области установлены солнечные батареи для уличного освещения.– Это была идея самой громады, которая обратилась к нам с просьбой заложить в проектную документацию солнечные батареи. Мы пошли им навстречу и впервые установили такое освещение в рамках реализации проекта «Энергия света», – сказал Сергей Магдисюк.Он добавил, что установка такого оборудования является весьма затратным процессом.– Опыт по установке у нас уже есть, сейчас надо провести экономический анализ, чтобы понять, целесообразно ли использование таких технологий, – отметил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА. – Если такой способ оправдает ожидания, то в будущем мы будем только поддерживать подобные инициативы от громад.