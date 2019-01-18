В Харькове на окружной дороге произошло ДТП с участием шести машин.В Харькове на окружной дороге произошло ДТП с участием шести машин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.Инцидент произошел в районе рынка "Лоск" сегодня, 18 января, около 08:00. По информации копов, дорогу не поделили автомобили два Daewoo, две Toyota, Skoda и ВАЗ. В результате столкновения пострадала одна из пассажиров Lanos, с места аварии ее доставили больницу.На месте работала следственно-оперативная группа.