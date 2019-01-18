Исследования показали, что слепни и другие опасные насекомые кусают зебр меньше, чем других животных.

Исследователи из Венгрии предположили, что причиной является необычный окрас животных и попытались понять, почему слепней отпугивает полосатый узор. С помощью специальной аппаратуры они установили, что полосатый окрас меньше отражает поляризованный свет, привлекающий насекомых. Об этом сообщает “Вокруг света. Украина”.

Тогда ученые продолжили исследования, чтобы выяснить: работает ли этот механизм на человеке, кожа которого раскрашена черно-белыми полосками.

Сотрудники университета Этвос Лоранд  изучили влияние полос на трех манекенах: с темной кожей,  светлой и темной кожей с нанесенным полосатым узором. Манекенов оставили в поле рядом с городом Сзоколья в Венгрии. Через некоторое время ученые подсчитали количество укусов.

-- По результатам полевого исследования наименее привлекательным манекеном для слепней был черный с полосатыми узорами, —  заявили ученые.

Количество укусов на «полосатом» манекене по сравнению со светлокожим  (он пострадал сильнее всего от нападения слепней) было меньше в 10 раз.

Исследователи отметили, что во многих племенах аборигенов Африки, Австралии, Папуа Новой Гвинеи практикуется нанесение полосатых узоров на тело во время различных церемоний и ритуалов.

-- Мы уверены, что (племена) понимают отпугивающую функцию узоров на теле, — заявил ведущий автор Гейбор Горвас из Департамента биологической физики в Университете Этвос Лоранд.

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