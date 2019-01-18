Исследования показали, что слепни и другие опасные насекомые кусают зебр меньше, чем других животных.

Исследователи из Венгрии предположили, что причиной является необычный окрас животных и попытались понять, почему слепней отпугивает полосатый узор. С помощью специальной аппаратуры они установили, что полосатый окрас меньше отражает поляризованный свет, привлекающий насекомых. Об этом сообщает “Вокруг света. Украина”.Тогда ученые продолжили исследования, чтобы выяснить: работает ли этот механизм на человеке, кожа которого раскрашена черно-белыми полосками.Сотрудники университета Этвос Лоранд изучили влияние полос на трех манекенах: с темной кожей, светлой и темной кожей с нанесенным полосатым узором. Манекенов оставили в поле рядом с городом Сзоколья в Венгрии. Через некоторое время ученые подсчитали количество укусов.-- По результатам полевого исследования наименее привлекательным манекеном для слепней был черный с полосатыми узорами, — заявили ученые.Количество укусов на «полосатом» манекене по сравнению со светлокожим (он пострадал сильнее всего от нападения слепней) было меньше в 10 раз.Исследователи отметили, что во многих племенах аборигенов Африки, Австралии, Папуа Новой Гвинеи практикуется нанесение полосатых узоров на тело во время различных церемоний и ритуалов.-- Мы уверены, что (племена) понимают отпугивающую функцию узоров на теле, — заявил ведущий автор Гейбор Горвас из Департамента биологической физики в Университете Этвос Лоранд.