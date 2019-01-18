Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Православная церковь Украины является независимой и не подчиняется Константинополю.

Об этом он сказал во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах.– Томос четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной святейший церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей. В скором времени, я верю, мы получим признание и от наших сестер - церквей, признающих этот акт Вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефального статуса украинской церкви, - сказал Епифаний.Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток Томоса 6 января в Стамбуле.Патриарх Варфоломей подписал Томос днем ранее.7 января митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.