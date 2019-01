49-летний мужчина добровольно согласился на пересадку сердца от донора, зараженного гепатитом C.

Он пошёл на это, понимая, что может просто не дожить до более здорового кандидата. Об этом сообщает МедикФорум.Мужчина из Вашингтона стал первым жителем североамериканского континента, который добровольно согласился на пересадку сердца от донора, больного гепатитом C. Сейчас пациент проходит через лечение этой болезни. Керри Хейес появился на свет с шумами в сердце из-за дефекта клапана аорты. С годами сердце ослабевало, мужчина прошёл через 4 операции на открытом сердце и в 2017 году ему даже установили искусственное сердце. 49-летний пациент считал, что с этим самым искусственным сердцем ему придётся жить до конца своих дней, пока медики из больницы в Сиэтле не предложили неожиданную альтернативу.Они заявили, что в их распоряжении имеется донор, инфицированный гепатитом C. Технический он может отдать свое сердце, так как его мозг уже умер, ну а саму болезнь можно вылечить с помощью специального противовирусного режима в течение 8 недель. Это предложение было настоящим спасением для Керри, поскольку хорошо известно, что искусственные сердца поддерживают жизнь пациентов не более нескольких лет. Мужчина сразу согласился на операцию, и она прошла успешно, а сейчас он заканчивает лечение гепатита C. Его пример может быть очень ценным для десятков тысяч пациентов, ожидающих пересадки органов.В настоящее время существуют достаточно строгие требования к здоровью потенциальных доноров, из-за которых значительное их количество просто выбраковывается. Однако, немалое число пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, просто не доживает до спасительных операций из-за нехватки доноров. Ученые неоднократно призывали понизить требования и допустить к операциям доноров, имеющих те или иные болезни, которые можно вылечить, а также тех, кто страдал от алкоголизма. По мнению ученых, это всё равно гораздо лучше, чем полное отсутствие операций и смерть реципиента.