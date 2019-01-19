На фоне осложнений в отношениях между Минском и Москвой, которые наблюдаются в последнее время, президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал кремлевские пропагандистские СМИ за попытки "столкнуть белорусов с россиянами".

Об этом он сказал на встрече с белорусскими дипломатами, возглавлявшими в разное время МИД страны, передает Белта.– Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? - пожаловался Лукашенко.В пример фейков РосСМИ о якобы нападках на граждан РФ в Беларуси он привел сообщение об избиении в метро Минска "россиянина", который в итоге оказался белорусом.– Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут… Вот в чем опасность - эскалации этого процесса. Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция, - предупредил белорусский лидер.Отметим, что отношения между Беларусью и Россией охладились после решения Москвы о налоговом маневре, из-за которого Минск может потерять $10,5 млрд, и нежелания Кремля идти на уступки.