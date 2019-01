Отныне туристы в Кении могут отправиться на сафари-тур по местам, которые вдохновляли создателей мультфильма «Король Лев».

Об этом сообщают «Экономические новости» со ссылкой на The Sun.Начинается путешествие в Найроби, а именно в парке Giraffe Manor, который получил свою известность благодаря любопытным жирафам, которые часто заглядывают в окна местного ресторана, где обедают туристы.Далее гостей отвезут в кенийскую провинцию Лайкипия. По легенде, именно эта местность вдохновила авторов мультфильма на создание знаменитой скалы Гордости.Затем туристам предоставляют возможность отправиться в Буффало-Спрингс, где они смогут увидеть звёзды, как это делал повзрослевший Симба.Отмечается, что такое путешествие будет стоить около 30 тысяч долларов для семьи из четырёх человек. Организаторы уверяют, что незабываемое путешествие стоит своих денег.Напомним, «Король Лев» мультипликационный фильм, выпущенный студией Диснея о львёнке по имени Симба. Фильм завоевал две премии «Оскар»: за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и за музыку Ханса Циммера, три премии «Золотой глобус», три премии «Грэмми». «Король Лев» собрал в прокате рекордную сумму.