Выставка картин харьковской художницы Юлии Кухтиной Le portrait открылась в Харьковском художественном музее.

В экспозиции представлено около 40 работ. Художница уже много лет сотрудничает с Харьковским государственным академическим театром музыкальной комедии, и это отразилось на ее творчестве. Юлия Кухтина тщательно изучила репертуар местных артистов, их характерные роли, в которых они появляются на сцене, и воплотила это в костюмированных композиционных портретах.На выставке представлены портреты современников художницы, автопортреты, пейзажи и натюрморты.